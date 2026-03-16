Иран атаковал крупнейший порт ОАЭ и остановил его работу

Bloomberg: Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ, погрузка нефти приостановлена

Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В понедельник вновь был нанесен удар по ключевому порту Фуджейра в ОАЭ. (...) По словам источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время проводится оценка ущерба от атаки», — говорится в сообщении.

Источники агентства сообщают, что в результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена. Отмечается, что Фуджейра является единственным портом ОАЭ, расположенным за пределами Ормузского пролива.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну.