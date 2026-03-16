Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 16 марта 2026Мир

Иран атаковал крупнейший порт ОАЭ и остановил его работу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Staff / Reuters

Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В понедельник вновь был нанесен удар по ключевому порту Фуджейра в ОАЭ. (...) По словам источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время проводится оценка ущерба от атаки», — говорится в сообщении.

Источники агентства сообщают, что в результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена. Отмечается, что Фуджейра является единственным портом ОАЭ, расположенным за пределами Ормузского пролива.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своей атаки на страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

    Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

    «Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

    С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

    Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

    Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

    Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

    В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

    Рита Ора в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok