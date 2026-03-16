04:01, 16 марта 2026

Женщина отказалась заниматься сексом с бывшим мужем и поплатилась жизнью

Никита Савин
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде мужчина расправился с бывшей женой после того, как она отказалась заниматься с ним сексом. Об этом пишет The Thaiger.

8 марта 58-летний Саморн из Бангкока позвонил своему другу-полицейскому и признался, что расправился с бывшей женой. Супруги развелись в декабре 2025 года, однако снимали соседние комнаты в одном доме и продолжали общаться. На месте сотрудники полиции обнаружили 49-летнюю Ванатду с ножевыми ранениями в области шеи. Женщина лежала на кровати в одном нижнем белье.

Вскоре выяснилось, что она поплатилась жизнью за то, что отказала бывшему мужу в интимной близости. Саморн рассказал, что накануне они вместе гуляли и употребляли алкоголь, а затем вернулись и продолжили общение в комнате мужчины. Однако когда он захотел заняться сексом с бывшей женой, она отказалась. Это разозлило Саморна, и он напал на женщину с ножом.

Дочь Ванатды рассказала, что та прожила с Саморном 10 лет. Недавно у тайки появился новый возлюбленный, но она продолжала общаться с бывшим мужем, а он утверждал, что не ревнует.

Ранее сообщалось, что в Гане молодая торговка поплатилась жизнью за отказ в сексе бойфренду. Мужчина приехал в гости к возлюбленной из другого населенного пункта.

