Девушка отказала бойфренду в сексе и поплатилась жизнью

В Гане мужчина убил 24-летнюю возлюбленную за отказ в интимной близости

В Гане молодая торговка поплатилась жизнью за отказ в сексе приехавшему к ней бойфренду. Об этом сообщает GhanaWeb.

24-летнюю Систер Яа обнаружили без признаков жизни у нее дома. Помочь ей было уже невозможно. Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний возлюбленный Яа.

Выяснилось, что накануне он приехал к ней в гости. Ночью девушка отказала мужчине в интимной близости, после чего он напал на нее. Полицию вызвали соседи Яа, когда услышал шум в ее доме.

Представитель властей выступил в заявлением в котором призвал женщин, ставших жертвами домашнего насилия, не молчать об этом и немедленно обращаться в полицию.

Ранее в Гане помощник комиссара полиции области Оти заявил, что отказ супругу в сексе может караться тюремным заключением. По словам высокопоставленного сотрудника полиции, наказания за подобные действия предусмотрены уголовным кодексом страны.