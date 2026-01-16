Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 16 января 2026Из жизни

Девушка отказала бойфренду в сексе и поплатилась жизнью

В Гане мужчина убил 24-летнюю возлюбленную за отказ в интимной близости
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Christophe Gateau / picture alliance via Getty Images

В Гане молодая торговка поплатилась жизнью за отказ в сексе приехавшему к ней бойфренду. Об этом сообщает GhanaWeb.

24-летнюю Систер Яа обнаружили без признаков жизни у нее дома. Помочь ей было уже невозможно. Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался 30-летний возлюбленный Яа.

Выяснилось, что накануне он приехал к ней в гости. Ночью девушка отказала мужчине в интимной близости, после чего он напал на нее. Полицию вызвали соседи Яа, когда услышал шум в ее доме.

Представитель властей выступил в заявлением в котором призвал женщин, ставших жертвами домашнего насилия, не молчать об этом и немедленно обращаться в полицию.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Ранее в Гане помощник комиссара полиции области Оти заявил, что отказ супругу в сексе может караться тюремным заключением. По словам высокопоставленного сотрудника полиции, наказания за подобные действия предусмотрены уголовным кодексом страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Во Франции неожиданно высказались о начале конфликта на Украине

    Одной категории россиян напомнили о скидках на оплату услуг ЖКХ

    Предсказаны последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

    Девушка отказала бойфренду в сексе и поплатилась жизнью

    Возмущенному бойфренду признавшейся в имитации оргазма девушки дали совет

    В Польше эмоционально высказались об Украине на фоне скандала с Тимошенко

    В российском городе загорелся бизнес-центр с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok