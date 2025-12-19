Реклама

Из жизни
07:01, 19 декабря 2025Из жизни

Отказ супругу в сексе приравняли к уголовному преступлению

В Гане отказ супругу в интимной близости объявили уголовным преступлением
Алиса Дмитриева
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Гане отказ супругу может караться тюремным заключением на срок до двух лет. Об этом сообщает Ghana Web.

Помощник комиссара полиции области Оти Деннис Фиакпуи заявил в интервью, что отказ жены мужу в постели и наоборот можно приравнять к эмоциональному насилию. По словам высокопоставленного сотрудника полиции, наказания за подобные действия предусмотрены уголовным кодексом страны. Такое поведение трактуется как нарушение закона о домашнем насилии.

Фиакпуи отметил, что, если жена отказывает мужчине в сексе, он может смело сообщить об этом в полицейское отделение как о преступлении. То же самое может сделать и женщина, если муж отвергает ее ласки, а также отказывается есть приготовленную ей еду, делает ее несчастной и причиняет ей эмоциональную боль, объявил помощник комиссара.

Ранее сообщалось, что в Гане мужчина поссорился с возлюбленной из-за отказа заняться сексом и набросился на нее с ножом. Спасти женщину не удалось.

