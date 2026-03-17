МВД объявило в розыск выселенного из служебной квартиры бывшего российского депутата

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Янковского по уголовной статье

МВД объявило в розыск бывшего депутата Государственной Думы Аркадия Янковского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) по уголовной статье. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По какой именно статье разыскивается Янковский, на сайте не указано.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск ведущего новостного YouTube-канала Антона Рубина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Как стало известно ТАСС, журналист стал фигурантом уголовного дела о фейках против Вооруженных сил России.

Рубин — бывший сотрудник «Эха Москвы» в Самаре. В январе 2025 года его внесли в реестр иноагентов.

