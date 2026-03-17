Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

Кодзоев: Спровоцированные США беспорядки на Кубе могут лишь укрепить там власть

Беспорядки на Кубе, вызванные топливно-энергетическим кризисом из-за устроенного США эмбарго, могут лишь укрепить власть островного государства на волне патриотизма. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

«Сейчас большая часть патриотически настроенного населения получает дополнительный мотив, чтобы противостоять политике США. Трамп своими действиями лишь напоминает жителям острова, что их экономические беды стали результатом американского санкционного режима», — подчеркнул исследователь.

На прошлых протестах 2021 года не было эффекта внешнего врага и ощущения «осажденной крепости». Кубинцы могут сложить причину и следствия блэкаута и понять, что сейчас их поджидает «враг у ворот» Магомед Кодзоев старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Кроме того, собеседник напомнил, что власти Кубы уже сталкивались с масштабными протестами в 2021 году. Поэтому руководство страны могло сделать выводы и подготовиться к новому витку внутренней напряженности.

8 марта жители Гаваны вышли на ночные протесты с кастрюлями. Акция стала выражением недовольства на отсутствие еды, воды, электричества и лекарств. При этом обстановка после протестов была спокойной.