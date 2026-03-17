Деловая активность в России перешла к спаду впервые с 2022 года

Индикатор бизнес-климата в РФ впервые с сентября 2022 года стал отрицательным

Мониторинг предприятий, проводимый Банком России, показал, что в феврале индикатор бизнес-климата (ИБК) опустился до отметки минус 0,1 пункта с январских 0,2 пункта. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте регулятора.

Таким образом, деловая активность в российской экономике перешла к спаду, что зафиксировано впервые с сентября 2022 года. Тогда ИБК опускался до минус 1,1 пункта, хотя еще в августе составлял 3,8 пункта.

Текущий спад обеспечен продолжающимся ухудшением оценок предприятиями своего положения — с минус 7,8 пункта до минус 9,4 пункта. Текущее значение стало наихудшим с апреля 2022 года.

При этом февральские ожидания оказались даже лучше, чем в январе — 9,6 пункта против 8,3 пункта.

Как отмечает экономист Дмитрий Полевой, такие низкие уровни ИБК в прошлом свидетельствовали, что экономика либо в рецессии, либо балансирует на грани стагнации.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что национальная экономика России оказалась на грани стагфляции. Так называется ситуация, когда инфляция относительно высока, а рост ВВП находится в районе нуля. Росстат еще не опубликовал данные по февралю, но в январе ВВП сократился в годовом выражении впервые с марта 2023 года.