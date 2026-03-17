США не учли эффективность беспилотников Ирана

17:49, 17 марта 2026

CNN: США не учли в полной мере эффективность беспилотников Ирана
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iranian Army / AP

США недооценили эффективность иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Сообщается, что Вашингтон оказался не готов к тому, насколько масштабной может быть угроза беспилотников Ирана. По данным издания, Вашингтон в полной мере не оценил эффективность атак, несмотря на учет опыта военного конфликта на Украине, где дроны играют значительную роль.

«Армия [США] прилагает все возможные усилия, действуя максимально быстро для ускорения закупок и инноваций в области борьбы с беспилотниками, однако одним из главных источников разочарования является Конгресс, который не обеспечил достаточно быстрое финансирование», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Европа может столкнуться со значительными проблемами, вступив в конфликт против Ирана. Отмечается, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке стал для Европы источником паралича. Лидеры Европы признают, что американо-израильские удары нарушают международное право, но напрямую не осуждают происходящее.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
