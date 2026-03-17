CNN: США не учли в полной мере эффективность беспилотников Ирана

США недооценили эффективность иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Сообщается, что Вашингтон оказался не готов к тому, насколько масштабной может быть угроза беспилотников Ирана. По данным издания, Вашингтон в полной мере не оценил эффективность атак, несмотря на учет опыта военного конфликта на Украине, где дроны играют значительную роль.

«Армия [США] прилагает все возможные усилия, действуя максимально быстро для ускорения закупок и инноваций в области борьбы с беспилотниками, однако одним из главных источников разочарования является Конгресс, который не обеспечил достаточно быстрое финансирование», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Европа может столкнуться со значительными проблемами, вступив в конфликт против Ирана. Отмечается, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке стал для Европы источником паралича. Лидеры Европы признают, что американо-израильские удары нарушают международное право, но напрямую не осуждают происходящее.