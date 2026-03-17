16:50, 17 марта 2026

Жену Безоса и мать Кардашьян на афтепати «Оскара» описали фразой «Безос может перепутать»

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото жены американского миллиардера, основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес и матери блогерши Ким Кардашьян Крис Дженнер описали в сети фразой «Безос может перепутать». Публикация появилась в аккаунте @MeghansMole в соцсети X (бывший Twitter).

Знаменитости посетили вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес, состоявшуюся после церемонии вручения премии «Оскар». 70-летняя Дженнер и 56-летняя Санчес надели черные корсетные макси-платья, уложили волосы в высокие фактурные пучки с косой челкой и сделали макияж в естественной цветовой гамме.

Пользователи высказались о данных образах в комментариях. «Скоро они сольются в близнецов», «Один пластический хируг, стилист и парикмахер», «Копировать — вставить», «Безос в темноте может перепутать», «Держу пари, муж Санчес их перепутал», — заявили юзеры.

В свою очередь, российская телеведущая Ксения Собчак оценила внешность Джеффа Безоса на афтепати церемонии вручения премии «Оскар».

    Последние новости

    Зеленский пообещал отремонтировать «Дружбу» за полтора месяца

    Аферисты превратили российскую студентку в киллера

    Осквернившему памятник в Москве бойцу ММА вынесли приговор

    США объяснили побег американских кораблей из Персидского залива

    Москалькова отреагировала на указ Путина о помиловании 23 россиянок

    В Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти

    Пассажиры отказались переплачивать за багаж, нагло вломились в самолет и попались

    Канада ответила на призыв Трампа

    В Чистой Слободе пожаловались на грязный воздух

    Самолет часами кружил над российским городом и сел в другом месте для дозаправки

    Все новости
