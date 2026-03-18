ОАЭ заявили о новой атаке Ирана

Минобороны ОАЭ: ПВО перехватила 13 ракет и 27 БПЛА Ирана

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 18 марта отразили новую волну атак со стороны Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети X.

«18 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили 13 баллистических ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана», — сказано в публикации Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что с начала конфликта силы ПВО ОАЭ суммарно уничтожили 327 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1699 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

