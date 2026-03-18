В России рекордно выросли продажи одного типа машин

«Автостат»: Доля SUV на российском рынке достигла рекордных 75 %

Доля SUV (кроссоверы и внедорожники) в России рекордно выросла. По итогам февраля 2026 года объем реализации новых автомобилей этого типа составил 60 тысяч единиц, что составляет 75 процентов от всего рынка легковых автомобилей. Для сегмента такой показатель стал историческим максимумом, сообщает «Автостат».

Предыдущий рекорд на уровне 74,7 процента был зафиксирован в октябре 2025 года. В последующие три месяца, с ноября 2025-го по январь 2026-го, он удерживался в диапазоне от 73,6 до 74,6 процента. Сейчас три из четырех проданных на российском рынке машин относятся к SUV.

Замначальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин считает, что доля в 75 процентов — не предел. «Если не считать моделей Lada, а также некоторых седанов других брендов, то сегодня на нашем рынке фактически отсутствуют автомобили таких классов, как В и С», — объясняет он. Поскольку в планах продаж действующих производителей появление подобных моделей не просматривается, у сегмента кроссоверов и внедорожников есть все шансы для увеличения присутствия на рынке, подытожил эксперт.

