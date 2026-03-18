14:24, 18 марта 2026Авто

В России рухнули продажи машин крупного китайского производителя

Аналитик Целиков: В России на 53 % снизились продажи автомобилей Changan
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские дилеры столкнулись с резким падением спроса на автомобили Changan. За два месяца 2026 года на учет встало 4491 новых машин марки, что на 53 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 9505 авто. Такие данные приводит аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Рыночная доля компании сократилась до 2,8 процента. Год назад этот показатель находился на уровне 5,7 процента. Эксперт напомнил, что 2025 года вряд ли можно назвать удачным для бренда на российском рынке. Объем реализации составил 66,2 тысячи экземпляров, что на 38 процентов меньше, чем в 2024-м. Общее падение российского авторынка в прошлом году было зафиксировано на отметке 15,6 процента, отметил Целиков.

Главной причиной снижения покупательского интереса к автомобилям Changan аналитик назвал ценовую и маркетинговую стратегию компании. «Без российской сборки и мощной поддержки производителя удерживать цены и делать хорошие кредитные предложения сейчас невозможно», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в России рекордно выросли продажи кроссоверов и внедорожников. По итогам февраля 2026 года объем реализации новых автомобилей этого типа составил 60 тысяч единиц (75 процентов от всего рынка легковых машин). Для сегмента такой показатель стал историческим максимумом.

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    ОАЭ заявили о новой атаке Ирана

    Российского шестиклассника нашли без признаков жизни под окнами дома

    Раскрыт годами насиловавший в четырех стенах юную москвичку мужчина

    Российские войска расширили приграничную зону контроля

    Польша решила выдать российского ученого Украине

    Москвичам пообещали возвращение холодов

    Признаком скорого краха компании назвали отсутствие подарков для сотрудников

    Невозможность четырехдневной рабочей недели в России объяснили

    Перечислены цели кассетной «Саджиль-2»

    Все новости
