Танкер дал задний ход в Ормузском проливе

04:15, 19 марта 2026Мир

КСИР: Танкер под флагом Барбадоса дал задний ход в Ормузском проливе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sepahnews / Globallookpres.com

Танкер под флагом Барбадоса дал задний ход в Ормузском проливе, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Reuters.

Судно, перевозившее нефть, отказалось от попыток пройти морским путем после того, как иранские войска были приведены в состояние боеготовности, говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

