00:20, 19 марта 2026

Baijiahao: США неудачей в Иране расплатились за шутки над Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Globallookpress.com

Китайские журналисты издания Baijiahao рассказали, что США расплатились за шутки над Россией неудачей в Иране. Пересказ статьи приводит «АБН24».

По словам обозревателей, четыре года подряд западные страны пытались принижать успехи Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, а теперь «безжалостный железный кулак» США ударился о стену на Ближнем Востоке.

Авторы статьи отметили, что Штаты и Израиль объединили усилия в атаке на Иран, однако конфликт начал затягиваться, а Тегеран продемонстрировал стратегическую устойчивость и готовность к сопротивлению.

«Те, кто тогда смеялся над Россией, вероятно, и представить себе не могли, что всего несколько лет спустя США, будучи могущественной державой с большими ресурсами и передовыми технологиями, окажутся в столь затруднительном положении», — заключили китайские журналисты.

Ранее авторы Baijiahao оценили неожиданную реакцию России на ультиматумы США насчет Ирана.

