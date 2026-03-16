Baijiahao: Россия неожиданно отреагировала на ультиматумы США насчет Ирана

Журналисты китайского портала Baijiahao оценили неожиданную реакцию России на ультиматумы США насчет Ирана. Пересказ статьи приводит издание «АБН24».

По словам аналитиков, глава Пентагона Пит Хегсет в разгар эскалации на Ближнем Востоке сказал, что Москва не должна вмешиваться в войну Штатов и Израиля против Ирана. Эти слова прозвучали на фоне сообщений в прессе о том, что Россия предоставляет Тегерану данные разведки.

Китайские журналисты назвали подобные заявления попыткой выдвинуть ультиматум Кремлю, однако Россия удивила многих своим поведением. Она сохранила максимальное спокойствие и не продемонстрировала, что требования Вашингтона производят на нее хоть какое-то впечатление, считают авторы статьи.

При этом они напомнили, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно признал, что республика получает от Москвы помощь по многим направлениям.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия сообщила Соединенным Штатам, что не передает разведывательные данные Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. «Мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они действительно не делятся», — сказал он.