Уиткофф раскрыл заявление России о передаче разведданных Ирану

Уиткофф: Россияне заявили Трампу, что РФ не передает разведданные Ирану

Россия сообщила Соединенным Штатам, что РФ не передает разведывательные данные Ирану на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью CNBC.

«Вчера во время телефонного разговора с президентом [США Дональдом Трампом] россияне заявили, что они не делились [разведданными с Ираном]. (...) Мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они действительно не делятся», — сказал он.

9 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не комментируют обвинения в передаче разведывательных данных Ирану.