В Кремле ответили на вопрос о передаче разведданных Ирану

Песков: Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче разведданных Ирану

В Кремле никак не комментируют обвинения в передаче разведывательных данных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы их никак не комментируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Песков также не стал уточнять, обсуждалась ли эта тема накануне в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«По содержанию разговора мы уже сказали все, что хотели», — заметил он, отказавшись от дополнительных пояснений.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.