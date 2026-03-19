Минобороны отчиталось об уничтожении дронов над четырьмя российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре российских региона. Подробности об отражении ударов сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, всего системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего БПЛА — четыре — было уничтожено над Курской областью. Еще три сбили над Брянской областью, два — над Белгородской и один — над Республикой Крым.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили из артиллерии по жилым домам в поселке Белая Березка Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки повреждения получили семь жилых домов, производственное здание, а также гражданский автомобиль.