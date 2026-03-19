20:43, 19 марта 2026

ВСУ атаковали четыре российских региона

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре российских региона. Подробности об отражении ударов сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, всего системы противовоздушной обороны сбили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего БПЛА — четыре — было уничтожено над Курской областью. Еще три сбили над Брянской областью, два — над Белгородской и один — над Республикой Крым.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили из артиллерии по жилым домам в поселке Белая Березка Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки повреждения получили семь жилых домов, производственное здание, а также гражданский автомобиль.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    В Китае удивились одному решению Зеленского

    В Пентагоне прокомментировали инцидент с истребителем F-35 в Иране

    Сидни Суини устроила откровенную съемку в кинотеатре для собственного бренда

    Чак Норрис попал в больницу

    В Британии заявили о разрушении плана США против Ирана

    Описан план США для открытия Ормузского пролива

    Премьер страны ЕС предупредил о новых мерах против Украины

    На Западе рассказали о поведении Орбана во время выступления Зеленского

    В России предупредили фон дер Ляйен о скорой «зиме»

    Все новости
