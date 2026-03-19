19:41, 19 марта 2026Россия

Украинская артиллерия ударила по жилым домам в российском регионе

Богомаз сообщил об артиллерийском ударе по поселку Белая Березка
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из артиллерии по жилым домам в поселке Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района», — написал он.

По его словам, в результате атаки повреждения получили семь жилых домов, производственное здание, а также гражданский автомобиль. Пострадавших при ударе нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах региона из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям.

