Гладков предупредил об угрозах жителям приграничья из-за отключения интернета

Невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах Белгородской области из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям. Об угрозах жителям рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время большой прямой линии, которая велась в его Telegram-канале.

В ходе прямой линии жители возмутились, что часть сайтов из «белого списка» не работает, однако беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом летают. Помимо того, многие выразили опасения, что в случае штурма ВСУ границы люди узнают об этом слишком поздно.

В свою очередь Гладков объяснил, что прорабатывает вопрос с федеральными органами и силовыми ведомствами. «Занимаемся, ищем решение, которое спасет жизни наших жителей», — сказал он, отметив, что устранить эту проблему будет непросто.

Ранее Гладков заявил, что Белгородчина понесла огромные потери с начала 2026 года из-за атак Вооруженных сил Украины. Помимо мирных жителей, по его словам, потери есть и в отрядах «Барс-Белгород» и «Орлан».