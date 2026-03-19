Россия
14:53, 19 марта 2026Россия

Российский губернатор предупредил об угрозах приграничью из-за отключения интернета

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах Белгородской области из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям. Об угрозах жителям рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время большой прямой линии, которая велась в его Telegram-канале.

В ходе прямой линии жители возмутились, что часть сайтов из «белого списка» не работает, однако беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом летают. Помимо того, многие выразили опасения, что в случае штурма ВСУ границы люди узнают об этом слишком поздно.

В свою очередь Гладков объяснил, что прорабатывает вопрос с федеральными органами и силовыми ведомствами. «Занимаемся, ищем решение, которое спасет жизни наших жителей», — сказал он, отметив, что устранить эту проблему будет непросто.

Ранее Гладков заявил, что Белгородчина понесла огромные потери с начала 2026 года из-за атак Вооруженных сил Украины. Помимо мирных жителей, по его словам, потери есть и в отрядах «Барс-Белгород» и «Орлан».

    Последние новости

    Стало известно о выдвинутом Орбаном жестком ультиматуме Зеленскому

    Появились подробности о попавшем в психбольницу выступившем с критикой СВО россиянине

    В Совфеде восхитились российскими дорогами

    У проводящего лекции преподавателя в российском вузе нашли туберкулез

    Раскрыты подробности атаки на сотрудников российского телеканала в Ливане

    Стало известно о планах визита Лукашенко в США

    Ведущий импортер удобрений захотел увеличить их закупки у России

    В России собрались ужесточить требования к питбайкам

    Назван сценарий раскола Евросоюза

    Пашинян заявил о подготовке Армении к войне

    Все новости
