Для известного рэпера запросили срок в России

Прокуратура заочно запросила для рэпера Оксимирона 400 часов обязательных работ

В мировом суде Санкт-Петербурга прокуратура выступила с требованием о заочном наказании рэпера Мирона Федорова (внесен Минюстом России в список иностранных агентов), известного под псевдонимом Оксимирон. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Гособвинение просит назначить Федорову 400 часов обязательных работ и запретить ему размещать материалы в социальных сетях на три года. Музыканта обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента — поводом стали публикации в Telegram без соответствующей маркировки.

В России Оксимирон заочно арестован и объявлен в розыск.