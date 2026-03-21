На Украине сообщили о дефиците гречки

На Украине появился «панический» спрос на гречку

На Украине начался дефицит гречневой крупы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В посте говорится, что в социальных сетях разошлись видео с пустыми полками в магазинах. В комментариях было указано, что гречку скупили киевляне. Также отмечается, что самые дешевые рис и гречка уже исчезли из продажи.

«В целом по столичной розничной сети массовой нехватки круп не отмечается. Хотя в некоторых супермаркетах и небольших магазинчиках действительно полки с крупами заметно поредели», — пишет канал.

Владелец небольшого магазина «У дома» на Оболони Егор рассказал каналу, что товар закончился, так как на него за последние несколько дней вырос спрос. Люди, по его словам, опасаются, что все продукты подорожают из-за резкого взлета цен на топливо и доставку, поэтому пытаются сделать хоть какой-то запас еды пока та еще не так сильно подорожала.

Также исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил, что на рынке круп действительно «пошел панический спрос».

Ранее стало известно, что по итогам первых десяти месяцев 2025 года Россия вышла на первое место по продаже в США гречки.