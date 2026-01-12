Россия вышла на первое место по поставкам в США одного продукта

Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США в январе-октябре 2025 года

По итогам первых десяти месяцев 2025 года Россия вышла на первое место по продаже в США гречки, опередив предыдущего крупнейшего поставщика Канаду — 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

В денежном выражении такой результат стал максимальным с 2022 года, когда США закупили в России в указанный период гречки на 3,3 миллиона долларов. Следом за двумя крупнейшими поставщиками идут Украина (155,3 тысячи долларов), Китай (121,7 тысячи) и Литва (119,7 тысячи).

Импорт российской гречки в США существенно вырос к концу третьего квартала — в сентябре его показатели в два раза превышали августовские.

Между тем интерес к гречке из России на китайском рынке рухнул. В январе-октябре продажи составили 62,7 миллиона долларов, хотя годом ранее Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщало о поставках продукта на 71,1 миллиона. Отдельное в октябре продажи упали в 16 раз.