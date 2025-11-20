Китайцы охладели к одной российской крупе

ГТУ КНР: Поставки гречки из России упали больше чем в 42 раза

В октябре 2025 года резко упали поставки российской гречки на китайский рынок. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Если в октябре 2024 года речь шла об экспорте на 1,3 миллиона долларов, то в аналогичный месяц текущего года соответствующий показатель упал до 30,6 тысячи долларов. С января по октябрь поставки снизились до 1,3 миллиона долларов, хотя годом ранее таможня отчитывалась о 6,2 миллиона долларов.

Кроме того, экспорт гречихи в Китай опустился в октябре в 16 раз, если сравнивать с сентябрьскими значениями: 136 тысяч долларов против 2,2 миллиона соответственно. В годовом выражении поставки упали почти в 22 раза.

Впрочем, Россия пока остается лидером по поставкам гречихи в Китай. Следом за ней идут Боливия и Канада.

В конце июля 2025 года стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 года Китай на 55 процентов нарастил импорт российской гречки в натуральном выражении. Тогда в Китай поставили 183 тысячи тонн этой крупы на 49 миллионов долларов.