Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 20 ноября 2025Экономика

Китайцы охладели к одной российской крупе

ГТУ КНР: Поставки гречки из России упали больше чем в 42 раза
Кирилл Луцюк

Фото: Ulada / Shutterstock / Fotodom

В октябре 2025 года резко упали поставки российской гречки на китайский рынок. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Если в октябре 2024 года речь шла об экспорте на 1,3 миллиона долларов, то в аналогичный месяц текущего года соответствующий показатель упал до 30,6 тысячи долларов. С января по октябрь поставки снизились до 1,3 миллиона долларов, хотя годом ранее таможня отчитывалась о 6,2 миллиона долларов.

Кроме того, экспорт гречихи в Китай опустился в октябре в 16 раз, если сравнивать с сентябрьскими значениями: 136 тысяч долларов против 2,2 миллиона соответственно. В годовом выражении поставки упали почти в 22 раза.

Впрочем, Россия пока остается лидером по поставкам гречихи в Китай. Следом за ней идут Боливия и Канада.

В конце июля 2025 года стало известно, что за первые шесть месяцев 2025 года Китай на 55 процентов нарастил импорт российской гречки в натуральном выражении. Тогда в Китай поставили 183 тысячи тонн этой крупы на 49 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

    В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости