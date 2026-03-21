Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

Автолюбители из США все чаще ищут и покупают советские машины

Автомобили «Волга» набирают популярность в США — местные автолюбители все чаще ищут и покупают советские машины, отмечая их дизайн и качество сборки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, спрос на классические модели с «бегущим оленем» заметно вырос.

Американцы отмечают строгий стиль, просторный салон и надежность автомобилей. В сети появляются объявления о продаже «Волг» с американскими флагами и пейзажами — дилеры адаптируют подачу под местный рынок, подчеркивая, как машина смотрится на дорогах США.

Стоимость таких автомобилей варьируется от 10 до 40 тысяч долларов — в ряде случаев это сопоставимо или даже выше цены нового Ford Mustang. Особенно ценятся модели 1976–1990 годов, которые считаются наиболее аутентичными и отражают классический советский дизайн.

