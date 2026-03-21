17:45, 21 марта 2026Мир

Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автомобили «Волга» набирают популярность в США — местные автолюбители все чаще ищут и покупают советские машины, отмечая их дизайн и качество сборки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, спрос на классические модели с «бегущим оленем» заметно вырос.

Американцы отмечают строгий стиль, просторный салон и надежность автомобилей. В сети появляются объявления о продаже «Волг» с американскими флагами и пейзажами — дилеры адаптируют подачу под местный рынок, подчеркивая, как машина смотрится на дорогах США.

Стоимость таких автомобилей варьируется от 10 до 40 тысяч долларов — в ряде случаев это сопоставимо или даже выше цены нового Ford Mustang. Особенно ценятся модели 1976–1990 годов, которые считаются наиболее аутентичными и отражают классический советский дизайн.

Ранее стало известно, что Hyundai зарегистрировал в России новый товарный знак Blue Drive.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Огненный теракт в российском городе попал на видео

    Марка машин Jetta опровергла свой уход из России

    Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

    На Украине сообщили о дефиците гречки

    Советские автомобили стали неожиданным хитом в США

    Россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники

    Голландец описал поездку по зимнику на севере России фразой «это был очень классный опыт»

    Европейский лидер призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине

    Россиян предупредили о провоцирующем внезапную остановку сердца сочетании с алкоголем

    Женщина попыталась вывезти из России исчезающий вид животного

    Все новости
