Бросивший российский завод автоконцерн зарегистрировал в стране товарный знак

РИА Новости: Hyundai зарегистрировал в России новый товарный знак Blue Drive

Южнокорейский Hyundai оформил в России регистрацию товарного знака Blue Drive. Информация об этом появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, пишет РИА Новости. Полученное свидетельство позволяет компании наладить выпуск и реализацию автомобилей на территории страны под согласованным названием.

Документы на регистрацию товарного знака компания подала еще в июле 2024 года, но одобрение от Роспатента было получено только сейчас.

В конце 2023 года южнокорейский концерн Hyundai Motor объявил о намерении реализовать свой завод в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс» (головная структура ООО «АГР»). Сделка была завершена в начале 2024 года. При этом корейская сторона оговорила для себя возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет после продажи.

Ранее стало известно, что японская Toyota сохранила за собой исключительные права на использование названия Corolla в России. До этого автопроизводитель уже зарегистрировал в России товарные знаки Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, а также Lexus.