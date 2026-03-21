Удар Ирана по британской базе Диего-Гарсия стал демонстрацией силы

Журналист Боуз назвал удар Ирана по Диего-Гарсия впечатляющей демонстрацией силы

Ирландский журналист Чей Боуз оценил ракетный удар Тегерана по удаленной британской базе в Индийском океане как впечатляющую демонстрацию силы. Об этом он написал в соцсети X.

Боуз подчеркнул, что Ирану удалось нанести удар по британской базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, несмотря на заявления Белого дома о том, что страна утратила способность вести боевые действия. Журналист также отметил, что производство и пуск ракет стали возможными даже в условиях жестких санкций.

В субботу иранские СМИ сообщили о запуске двух баллистических ракет по базе Диего-Гарсия. Расстояние от архипелага Чагос, где расположен объект, до Тегерана превышает пять тысяч километров, что, по мнению обозревателей, свидетельствует о наличии у Ирана ракет с дальностью, превышающей оценки его противников.

Ранее удар Ирана назвал «мощным сигналом» профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, атака на объект, расположенный на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий. Удаленность объекта позволяет сделать вывод, что Европа также находится в пределах досягаемости для Ирана, добавил он.