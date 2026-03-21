В ударе Ирана по американо-британской базе увидели мощный сигнал

16:42, 21 марта 2026Мир

Профессор Диесен: Удар Ирана по базе Диего-Гарсия стал мощным сигналом
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: maps4media via Getty Images

Удар, нанесенный Ираном по американо-британской базе в Индийском океане, является «мощным сигналом». Такое мнение в соцсети X опубликовал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя запуск страной двух баллистических ракет по базе Диего-Гарсия, используемой США.

Атака на объект, расположенный на таком расстоянии, свидетельствует о том, что ракетный потенциал Тегерана выше всех ожиданий, написал норвежский профессор. Удаленность объекта позволяет сделать вывод, что Европа также находится в пределах досягаемости для Ирана, добавил он.

Странам европейского региона, на его взгляд, стоит осознавать это и стремиться к разрешению конфликта путем дипломатии.

Ранее сообщалось, что баллистические ракеты, пущенные Ираном по базе Диего-Гарсия, не достигли намеченной цели.

Комментируя эту атаку, британские власти назвали происходящее угрозой национальным интересам и стабильности в регионе. Там также отметили, что разрешили Соединенным Штатам использовать эту базу в целях «ограниченных оборонительных операций».

