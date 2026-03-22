В Германии произошло ДТП с пассажирским поездом

20:28, 22 марта 2026

В Германии пассажирский поезд врезался в бетонные плиты на путях
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Michael Probst / AP

В Германии пассажирский поезд врезался в бетонные плиты на путях. ДТП произошло в Рурском регионе, передает газета Bild.

Поезд следовал из Ахена в Хамм. В нем находились 309 пассажиров. По информации издания, недалеко от города Камен машинист заметил оставленные кем-то бетонные плиты и нажал на экстренный тормоз, но столкновения избежать не удалось. Предварительно, никто не пострадал.

Сам поезд получил серьезные повреждения. Для пассажиров организовали дополнительный состав.

В правоохранительных органах отметили, что, неизвестные умышленно положили плиты на рельсы, достав их из кабельной шахты. Полиция не исключила, что преступники действовали по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что в Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров. В результате трое животных не выжили.

