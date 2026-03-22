RMF FM: В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

В Польше поезд сбил стадо зубров. Движение по железной дороге было остановлено, передает радиостанция RMF FM.

Авария произошла в населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства. Поезд, следовавший по маршруту Белосток — Варшава, врезался в животных, переходивших железнодорожные пути. В результате трое зубров не выжили.

При этом, по данным радиостанции, пассажиры не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы. Для пассажиров на участке Хайнувка — Черемха организовали автобусные перевозки.

В конце 2025 года в Индии поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных. С рельсов сошли пять вагонов и локомотив поезда.