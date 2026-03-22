Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:48, 22 марта 2026

В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrzej Kubik / Shutterstock / Fotodom  

В Польше поезд сбил стадо зубров. Движение по железной дороге было остановлено, передает радиостанция RMF FM.

Авария произошла в населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства. Поезд, следовавший по маршруту БелостокВаршава, врезался в животных, переходивших железнодорожные пути. В результате трое зубров не выжили.

При этом, по данным радиостанции, пассажиры не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы. Для пассажиров на участке Хайнувка — Черемха организовали автобусные перевозки.

В конце 2025 года в Индии поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных. С рельсов сошли пять вагонов и локомотив поезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев сделал заявление о роли России на фоне блокировки Ормузского пролива

    В Польше пассажирский поезд сбил стадо зубров

    Глава UFC оценил решение судей отдать победу россиянину в бою с англичанином

    Самолет вернулся в российский аэропорт из-за проблемы с двигателем

    Россиянка описала Монголию фразой «дает то, чего сейчас почти нигде не купишь»

    Над Тульской областью сбили семь дронов

    В Португалии раскрыли подробности преступлений ВСУ в Курской области

    Падение американского «Жнеца» показали на видео

    Женщина упала с моста на проезжую часть в центре Москвы

    В России мужчина попал под поезд и выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok