10:05, 20 декабря 2025Из жизни

Пассажирский поезд сбил стадо слонов в Индии

В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных
Майя Назарова

Кадр: caliber.az

В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных. Об этом стало известно агентству PTI.

Все случилось в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели. Состав врезался в стадо диких слонов. Кроме того, в результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. Из пассажиров никто не пострадал.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, перенаправили по другому пути. Начались восстановительные работы.

До этого сообщалось, что в Индии слон затоптал бабушку и внучку.

Еще раньше индиец отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Хищница набросилась на мужчину, когда тот справлял нужду.

