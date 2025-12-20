Пассажирский поезд сбил стадо слонов в Индии

В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных

В Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов, не удалось спасти восемь животных. Об этом стало известно агентству PTI.

Все случилось в восточном штате Ассам. Поезд Rajdhani Express следовал по маршруту Сайранг — Нью-Дели. Состав врезался в стадо диких слонов. Кроме того, в результате инцидента сошли с рельсов пять вагонов и локомотив поезда. Из пассажиров никто не пострадал.

Поезда, которые должны были пройти через пострадавший участок железной дороги, перенаправили по другому пути. Начались восстановительные работы.

