Слон затоптал бабушку и внучку

В Индии слон убил бабушку и внучку

В Индии женщина и ее внучка стали жертвами слона. Об этом сообщает The Hindu.

Трагедия произошла в окрестностях города Коимбатор, штат Тамилнад. 55-летняя Асала жила вместе с семьей сына в рабочем поселке для сборщиков чая, который находится в лесистой местности, на границе с тигриным заповедником Анамалаи. Ранним утром слон подошел к их дому и стал стучать хоботом в окно. Женщина подхватила трехлетнюю внучку Хемасри и выбежала на крыльцо.

Агрессивный слон заметил ее и ударил хоботом. Выбив девочку у бабушки из рук, он затоптал ребенка. После этого он бросился на женщину и нанес ей многочисленные травмы. Родные срочно отвезли Асалу в больницу, однако врачи не смогли ей помочь, травмы оказались критическими.

Для отпугивания животных лесной департамент направил на место трех сотрудников. Им удалось отогнать слона от населенного пункта.

