Из жизни
19:41, 15 октября 2025Из жизни

Слон затоптал бабушку и внучку

В Индии слон убил бабушку и внучку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: wirestock / Freepik

В Индии женщина и ее внучка стали жертвами слона. Об этом сообщает The Hindu.

Трагедия произошла в окрестностях города Коимбатор, штат Тамилнад. 55-летняя Асала жила вместе с семьей сына в рабочем поселке для сборщиков чая, который находится в лесистой местности, на границе с тигриным заповедником Анамалаи. Ранним утром слон подошел к их дому и стал стучать хоботом в окно. Женщина подхватила трехлетнюю внучку Хемасри и выбежала на крыльцо.

Агрессивный слон заметил ее и ударил хоботом. Выбив девочку у бабушки из рук, он затоптал ребенка. После этого он бросился на женщину и нанес ей многочисленные травмы. Родные срочно отвезли Асалу в больницу, однако врачи не смогли ей помочь, травмы оказались критическими.

Для отпугивания животных лесной департамент направил на место трех сотрудников. Им удалось отогнать слона от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что индиец отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Хищница набросилась на мужчину, когда тот справлял нужду.

