Зеленский высказался о награде России по итогам конфликта с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах Вашингтона и Киева, которые состоялись во Флориде. Он раскрыл подробности встреч в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также «должен быть доведен до конца».

«Важно, чтобы у русских не было награды за эту войну. И важно, чтобы мы все не были вынуждены вернуться к войне через несколько месяцев или лет, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира — для надежного мира», — высказался украинский лидер.

Зеленский добавил, что ожидает развернутого отчета по итогам переговоров после возвращения украинской делегации.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров подвел итоги переговоров США и Украины во Флориде. По его словам, внимание было уделено вопросам гарантий безопасности и гуманитарного трека. Кроме того, стороны по итогам переговоров смогли добиться «продвижения в согласовании позиций», добавил Умеров.