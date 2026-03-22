Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 22 марта 2026Мир

Умеров подвел итоги переговоров США и Украины во Флориде

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cecile Mantovani / Reuters

Во Флориде завершились переговоры представителей США и Украины. Их итоги подвел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности, вопросах обмена и возвращения наших граждан», — сообщил он.

По его словам, стороны по итогам встречи смогли добиться «продвижения в согласовании позиций».

Ранее Умеров сообщил, что делегации США и Украины продолжили обсуждение ключевых вопросов, касающихся вопросов урегулирования конфликта. «Мы продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok