Умеров подвел итоги переговоров США и Украины во Флориде

Умеров рассказал об итогах переговоров США и Украины во Флориде

Во Флориде завершились переговоры представителей США и Украины. Их итоги подвел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности, вопросах обмена и возвращения наших граждан», — сообщил он.

По его словам, стороны по итогам встречи смогли добиться «продвижения в согласовании позиций».

Ранее Умеров сообщил, что делегации США и Украины продолжили обсуждение ключевых вопросов, касающихся вопросов урегулирования конфликта. «Мы продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека», — написал он.