Глава украинской делегации прокомментировал переговоры с США

Умеров: США и Украина продолжили обсуждение ключевых вопросов по урегулированию

Делегации США и Украины продолжили обсуждение ключевых вопросов, касающихся вопросов урегулирования конфликта. Первый день переговоров прокомментировал глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в Telegram.

«Мы продолжили обсуждение ключевых вопросов и дальнейших шагов в рамках переговорного трека. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал он.

Умеров также поблагодарил делегацию США за вовлеченность в работу. США на встрече представляли специальный посланник Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран. Последний стал новым участником американской делегации.

Уиткофф раскрыл подробности первого дня переговоров с Украиной, назвав встречу конструктивной. Переговоры продолжатся 22 марта.