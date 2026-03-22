00:54, 22 марта 2026Мир

Спецпредставитель Трампа раскрыл подробности переговоров США и Украины

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Делегации США и Украины провели конструктивные переговоры во Флориде. Об этом сообщил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», — говорится в сообщении. Чиновник отметил, что основной темой переговоров стало сужение разногласий и урегулирование оставшихся вопросов.

Вашингтон на этих встречах представляли зять президента США Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепа Крис Карран.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что для всех важно, чтобы дипломатия продолжалась.

