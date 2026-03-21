Зеленский прокомментировал встречу украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером в США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу украинской делегации с представителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Для всех нас в мире важно, чтобы дипломатия продолжалась, и мы пытаемся закончить эту войну», — заявил политик.

По его словам, необходимо понять, насколько серьезно настроена российская сторона, особенно на фоне усиления геополитических проблем из-за ситуации с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп, заявил, что Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.