Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 6 марта 2026Мир

Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

Трамп: Зеленский препятствует миру на Украине, теперь у него еще меньше козырей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Украинский лидер Владимир Зеленский является главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его цитирует издание Politico.

«Немыслимо, что он [Зеленский] является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что президенту Украины следует «взяться за дело и заключить сделку», а пока он не проявляет готовности к переговорам на нужном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    В ЕС признали провал одной идеи в отношении Украины

    В Пентагоне высказались о планах на операцию в Иране

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok