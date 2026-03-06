Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский является главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории республики. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его цитирует издание Politico.
«Немыслимо, что он [Зеленский] является препятствием. У вас нет козырей в рукаве. А теперь у него их стало еще меньше», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп добавил, что президенту Украины следует «взяться за дело и заключить сделку», а пока он не проявляет готовности к переговорам на нужном уровне.