21:43, 5 марта 2026Бывший СССР

Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

Зеленский поинтересовался, почему Киев должен дарить России Донбасс
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выводить войска с территории Донбасса. Также в интервью Rai Italia он задался вопросом, почему республика должна «дарить такие подарки» России.

По его словам, в таком случае РФ удастся сберечь численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжить дальнейшее наступление. Политик также утверждает, что выход с занимаемых ВСУ территорий был бы «подарком».

«Эти укрепления ограничивают возможности российских войск», — порассуждал Зеленский. По его мнению, глава РФ Владимир Путин «понимает, что, если Украина отойдем, то он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий в Донбассе».

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть». В конце января Трамп уже говорил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга.

В феврале Зеленский заявил, что ощутил боль из-за отношений Путина и Трампа. По его словам, он не может оценить или понять отношений российского и американского лидеров, которые являются для него «чем-то неизвестным».

