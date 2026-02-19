Реклама

14:56, 19 февраля 2026

Зеленский ощутил боль от хорошего отношения Трампа к Путину

Зеленский расстроился из-за хорошего отношения Трампа к Путину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощутил боль из-за отношений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube.

«Для меня иногда очень-очень болезненно, что его [Трампа] отношение к Путину, как мне кажется, лучше, чем Путин того заслуживает», — рассказал Зеленский.

По его словам, он не может оценить или понять отношений российского и американского лидеров, которые являются для него «чем-то неизвестным».

Ранее Зеленский заявил, что США обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Политик добавил, что для него важно, чтобы Североатлантический альянс обсуждал потенциальное место Украины в НАТО не только с Москвой, но и с Киевом.

