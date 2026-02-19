Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

Зеленский: Американцы обсуждают новый документ между Россией и НАТО

США обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube.

«Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Если они создадут документ между НАТО и Россией, они могут обсудить много вещей», — рассказал Зеленский.

Политик добавил, что для него важно, чтобы Североатлантический альянс обсуждал потенциальное место Украины в НАТО не только с Москвой, но и с Киевом.