10:19, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

Зеленский: Американцы обсуждают новый документ между Россией и НАТО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube.

«Я знаю, что американцы и, возможно, некоторые европейцы обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Если они создадут документ между НАТО и Россией, они могут обсудить много вещей», — рассказал Зеленский.

Политик добавил, что для него важно, чтобы Североатлантический альянс обсуждал потенциальное место Украины в НАТО не только с Москвой, но и с Киевом.

