Бывший СССР
10:00, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заподозрил США в попытке сместить его

Зеленский обратился к США с вопросом о планах сместить его
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Соединенные Штаты должны ответить на вопрос о том, хотят ли они проведения выборов на Украине или просто хотят сместить действующего президента. С таким вопросом к США украинский лидер Владимир Зеленский обратился в ходе интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня?» — сказал Зеленский. При этом политик заявил, что якобы российская сторона хочет лишить его власти.

Он также подчеркнул, что на переговорах с Россией и США Украина требует остановки огня до подписания окончательных соглашений об остановке конфликта. По словам главы государства, два месяца перемирия необходимы для проведения выборов и референдума по утверждению условий мирной сделки.

В Женеве 17-18 февраля состоялись переговоры между Россией, Украиной и США. В интервью Axios украинский лидер заявлял, что поручил делегации договориться о проведении личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Последние новости

