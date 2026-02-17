Реклама

22:33, 17 февраля 2026

Зеленский решил организовать встречу с Путиным

Зеленский поручил организовать встречу с Путиным в Женеве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью Axios.

«Зеленский подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным. Он сказал, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве», — указано в материале.

Прежде Зеленский сообщил, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено, поскольку «люди никогда мне этого не простят».

