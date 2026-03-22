10:28, 22 марта 2026Мир

Стало известно о новом участнике в переговорах по Украине

Уиткофф назвал новым участником переговоров с Украиной советника Госдепа Каррана
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Markus Schreiber / Reuters

Новым участником переговоров по урегулированию украинского конфликта стал старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по политике Госдепа Крис Карран. Об этом сообщил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф в социальной сети X.

«В состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, [зять президента США] Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран», — написал он.

До этого Кушнер не участвовал в переговорах по Украине.

В этой же публикации Уиткофф раскрыл подробности первого дня переговоров с Украиной. Он назвал встречу конструктивной. Переговоры продолжатся 22 марта.

