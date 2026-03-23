Раскрыта причина переброски США тысяч морпехов на Ближний Восток

JPost: США перебрасывают силы на Ближний Восток для захвата острова Харк

Соединенные Штаты Америки ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.

Высокопоставленные американские чиновники в последние дни заявляли коллегам в Израиле и других государствах, что у Вашингтона, вероятно, «не останется иного выбора», кроме как начать наземную операцию по захвату острова Харк, утверждает издание.

Помимо этого, американский источник подтвердил газете, что США «ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток».

Ранее бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент предупредил, что высадка американских войск на острове Харк в Персидском заливе станет катастрофой для США.