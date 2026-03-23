Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 23 марта 2026

Раскрыто количество нераспроданных новостроек в России

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам февраля 2026 года в России не удалось продать более половины (68 процентов) площади жилья в новостройках. Количество не нашедших покупателя объектов на первичном рынке раскрыли опрошенные «Известиями» эксперты.

Всего к этому сроку застройщикам удалось реализовать 32 процента площадей. Самой высокой доля невостребованного жилья оказалась в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях — там показатель достигает 76–80 процентов. В целом же по России невостребованными остаются примерно 1,6 миллиона новых квартир.

Эксперты связывают такую динамику с пиком запуска новых проектов в 2023-2024-х годах — спрос не успевает за таким количеством вышедшего на рынок жилья. Свою роль также сыграли отмена массовой льготной ипотеки на новостройки, ужесточение правил выдачи семейной ипотеки, высокая ключевая ставка и рост себестоимости строительства. Если интерес к первичным квартирам не восстановится, вероятны задержки сроков возведения домов и смена контроля над проектами.

Ранее эксперты заявили, что в Москве закончилось доступное жилье в новостройках. Так, в столице практически не осталось квартир на первично рынке дешевле 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok