Самолет с сотней военных упал при взлете

В Колумбии упал военный самолет Hercules C-130 с сотней военных на борту

В Колумбии военный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту упал при взлете, сообщил телеканал Caracol.

Катастрофа произошла в городе Пуэрто-Легуисамо, в южной части колумбийской Амазонии близ границы с Перу. По предварительным данным, во время выполнения маневра самолет не смог должным образом набрать высоту после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 125 человек — сообщается, что военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе, перед возвращением в столицу Боготу. Канал пишет, что есть сообщения о выживших.

Министр обороны Педро Санчес понадеялся, что в «этой ужасной аварии не будет жертв». Он уточнил, что точное число пострадавших и причины аварии пока не установлены.

Журналист Маурисио Ванегас опубликовал видео с горящими обломками, а также видео с летящим на очень низкой высоте самолетом, сделанное за несколько секунд до крушения.

Ранее на границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет Beechcraft 1900D. Обломки самолета нашли в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен. На борту находились более 10 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа, в том числе депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.