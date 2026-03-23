Самолет с сотней военных упал при взлете

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 23 марта 2026

В Колумбии упал военный самолет Hercules C-130 с сотней военных на борту
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Колумбии военный самолет Lockheed Martin Hercules C-130 с более чем сотней военных на борту упал при взлете, сообщил телеканал Caracol.

Катастрофа произошла в городе Пуэрто-Легуисамо, в южной части колумбийской Амазонии близ границы с Перу. По предварительным данным, во время выполнения маневра самолет не смог должным образом набрать высоту после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 125 человек — сообщается, что военные направлялись в Пуэрто-Асис в рамках ротации войск в регионе, перед возвращением в столицу Боготу. Канал пишет, что есть сообщения о выживших.

Министр обороны Педро Санчес понадеялся, что в «этой ужасной аварии не будет жертв». Он уточнил, что точное число пострадавших и причины аварии пока не установлены.

Журналист Маурисио Ванегас опубликовал видео с горящими обломками, а также видео с летящим на очень низкой высоте самолетом, сделанное за несколько секунд до крушения.

Ранее на границе Колумбии и Венесуэлы упал самолет Beechcraft 1900D. Обломки самолета нашли в муниципалитете Ла-Плайя-де-Белен. На борту находились более 10 человек: 13 пассажиров и 2 члена экипажа, в том числе депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok