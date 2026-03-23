23:41, 23 марта 2026РоссияЭксклюзив

Умер замглавы комитета Госдумы по обороне

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался в больнице, сообщила его помощница Любовь Кауфман. Подробностями кончины депутата она поделилась с «Лентой.ру».

«Да, с прискорбием подтверждаю. Юрий Николаевич скончался в больнице», — рассказала представитель парламентария.

Ранее о смерти депутата сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Швыткин. (...) Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Будучи заместителем председателя Комитета по обороне, делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», — привели слова Володина на сайте Госдумы. Причина смерти Швыткина не называется.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов Госдумы.

Юрий Швыткин был отмечен тремя орденами Мужества и медалями, среди которых «За боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе» I степени.

В 2024 году Швыткин рассказал «Ленте.ру» о своей службе в зоне СВО. Тогда он объяснил, что этот опыт поможет ему лучше понять проблемы бойцов на фронте.

