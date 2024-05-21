Зампред Комитета Госдумы по обороне ушел на СВО и рассказал о службе

Депутат Швыткин: уже месяц нахожусь в зоне специальной военной операции

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе парламентария. Сам он также рассказал о службе на фронте.

«Уже месяц нахожусь в зоне специальной военной операции, продолжаю выполнять задачи. Здесь, как нигде, ощущаешь боевое товарищество и взаимовыручку. Победа будет за нами!» — заявил он.

Швыткин подписал контракт с Минобороны и сейчас находится в одном из добровольческих формирований в зоне боевых действий. Направление, на котором он сейчас служит, парламентарий не назвал. Перед отправкой он прошел курс дополнительной подготовки в своем родном Новосибирском высшем военном командном училище.

Депутат заявил, что отправка на фронт поможет ему «глубже понимать проблемы ребят, находящихся в зоне СВО».

Юрию Швыткину 58 лет, он входил в состав седьмого и остается депутатом действующего, восьмого созыва Госдумы. В 2023 году был одним из инициаторов законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет.

В феврале жена депутата Госдумы ушла на фронт вслед за мужем.