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12:57, 21 мая 2024Россия

Зампред Комитета Госдумы по обороне ушел на СВО и рассказал о службе

Депутат Швыткин: уже месяц нахожусь в зоне специальной военной операции
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: пресс-служба депутата Юрия Швыткина

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе парламентария. Сам он также рассказал о службе на фронте.

«Уже месяц нахожусь в зоне специальной военной операции, продолжаю выполнять задачи. Здесь, как нигде, ощущаешь боевое товарищество и взаимовыручку. Победа будет за нами!» — заявил он.

Швыткин подписал контракт с Минобороны и сейчас находится в одном из добровольческих формирований в зоне боевых действий. Направление, на котором он сейчас служит, парламентарий не назвал. Перед отправкой он прошел курс дополнительной подготовки в своем родном Новосибирском высшем военном командном училище.

Депутат заявил, что отправка на фронт поможет ему «глубже понимать проблемы ребят, находящихся в зоне СВО».

Юрию Швыткину 58 лет, он входил в состав седьмого и остается депутатом действующего, восьмого созыва Госдумы. В 2023 году был одним из инициаторов законопроекта о повышении призывного возраста до 30 лет.

В феврале жена депутата Госдумы ушла на фронт вслед за мужем.

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