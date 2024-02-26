Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

Жена депутата Госдумы Колесникова ушла на СВО вслед за мужем

Депутат заксобрания Челябинской области Елена Колесникова — жена депутата Госдумы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на региональный парламент.

Как сообщил агентству спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер, Колесникова подписала контракт и отправилась в зону спецоперации в качестве добровольца. «Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Колесников заявил о продлении своего контракта на службу. По его словам, «работы еще очень много и собираться домой пока рано». Заявление на отправку в зону СВО парламентарий подал в сентябре 2022 года.

Похожая история произошла в январе в Тюменской области. Там местная жительница отправилась на спецоперацию вслед за сыном-добровольцем. Женщину, взявшую позывной Жужа, назначили в один из полевых госпиталей, который оказался на том же направлении, где служил ее родственник. Российскому бойцу удалось увидеться с матерью в первый же день ее службы.