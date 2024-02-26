Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 26 февраля 2024Россия

Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

Жена депутата Госдумы Колесникова ушла на СВО вслед за мужем

Кадр: страница Лены Колесниковой во «ВКонтакте»

Депутат заксобрания Челябинской области Елена Колесникова — жена депутата Госдумы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию (СВО) вслед за мужем. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на региональный парламент.

Как сообщил агентству спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер, Колесникова подписала контракт и отправилась в зону спецоперации в качестве добровольца. «Мы проверили документы, юридических препятствий нет», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Колесников заявил о продлении своего контракта на службу. По его словам, «работы еще очень много и собираться домой пока рано». Заявление на отправку в зону СВО парламентарий подал в сентябре 2022 года.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Похожая история произошла в январе в Тюменской области. Там местная жительница отправилась на спецоперацию вслед за сыном-добровольцем. Женщину, взявшую позывной Жужа, назначили в один из полевых госпиталей, который оказался на том же направлении, где служил ее родственник. Российскому бойцу удалось увидеться с матерью в первый же день ее службы.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      В Верховной Раде назвали число правок к законопроекту о мобилизации

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

      Европейцев призвали научиться жить без американского друга

      Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

      В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

      Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

      Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

      Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше